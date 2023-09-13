الكارثة لم تقتصر على الليبيين.. "دانيال" تقتل 6 مصريين من عائلة واحدة

قال أحد أقارب المتوفين إنهم "تلقوا صباح الثلاثاء، خبر وفاة 6 أشخاص من القرية، بينهم 4 من أسرة واحدة؛ هم عبدالرازق إبراهيم، ويبلغ عمره 60 عامًا، متزوج ولديه أبناء.. وشقيقه خليل إبراهيم، يبلغ عمره 55 عامًا، متزوج ولديه أبناء.. وأشرف خميس، يبلغ عمره 40 عامًا، متزوج.. ونجل شقيقه أحمد محمد خميس.. واثنان من جيرانهم هما سليمان عيد إبراهيم، يبلغ عمره 26 عاما، متزوج ولديه طفل عمره شهور.. ومحمد سيد يبلغ عمره 23 عامًا".