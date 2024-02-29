إسرائيل تعترف بفتح النار على فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات

قال مصدر إسرائيلي لـ"رويترز"، اليوم "الخميس": "إن القوات الإسرائيلية فتحت النارَ على عدة أشخاص كانوا ضمن حشد يحيط بشاحنات مساعدات في قطاع غزة، بعدما شعرت القوات أنها مهددة".
وتأتي هذه التصريحات على الرغم من إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا زعم فيه أن عشرات الأشخاص أصيبوا "نتيجة التدافع والدهس"، أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات من الشاحنات، مشيرًا إلى أن "الحادث قيد المراجعة".
وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، في وقت سابق من اليوم، بمقتل 104 أشخاص على الأقلّ، وإصابة المئات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية في غرب مدينة غزة.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، أن حصيلة مجزرة شارع الرشيد ارتفعت إلى 104 شهداء، و760 إصابة برصاص قوات الاحتلال، الذي استهدف تجمع المواطنين الذين حاولوا الحصول على الطعام أثناء وصول شاحنات المساعدات المحملة بالدقيق عند مفترق النابلسي غرب مدينة غزة.
وكان مسؤول طبي ذكر في حصيلة سابقة أن 50 شخصًا على الأقلّ قُتلوا.