إسرائيل تعترف بفتح النار على فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات

وتأتي هذه التصريحات على الرغم من إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا زعم فيه أن عشرات الأشخاص أصيبوا "نتيجة التدافع والدهس"، أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات من الشاحنات، مشيرًا إلى أن "الحادث قيد المراجعة".