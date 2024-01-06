بعد تجدد الدعوات لتحقيق السلام.. هل تضع الحرب أوزارها في السودان؟

يرى الخبير في الشأن السوداني أليكس دي فال، أن "حميدتي" يهدف من جولته الإفريقية إلى كسب شرعية دولية؛ سعيًا لحسم معركته مع الجيش، وأنه "في حالة صعود"، ويشاركه الرأي أستاذ الدراسات الأمنية في جامعة كينغز كوليدج بلندن أندرياس كريغ، الذي رأى أن إعلان أديس أبابا هو الخطوة الأكثر أهمية، التي يمكن لـ"حميدتي" القيام بها لكسب الشرعية؛ فيما أشار المتخصص في الشؤون السودانية في جامعة السوربون بباريس فيما كليمان ديهي، إلى أن "حميدتي" استُقبِل بمراسم تُخصص لرئيس دولة؛ وفقًا لـ"فرانس برس".