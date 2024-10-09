من الظل للأضواء.. مايا هاريس تكتب فصلاً جديدًا في صعود أختها "كامالا" لرئاسة أمريكا

لطالما كانت مايا هاريس، شقيقة كامالا هاريس، تعمل خلف الكواليس، إلا أن ظهورها الأخير على المنصة خلال اليوم الأخير من مؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاغو في 22 أغسطس (آب) الماضي كان لحظة فارقة. ارتدت مايا فستانًا ورديًا زاهيًا وألقت خطابًا مؤثرًا عن عائلتهما، استحضرت فيه والدتهما، شيامالا، العالمة الهندية المهاجرة التي توفيت عام 2009، مشيرة إلى تأثيرها العميق على حياتهما. قالت مايا: "كانت والدتنا تعلم أننا نصنع تاريخنا بأنفسنا".