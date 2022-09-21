دعوى قضائية تتهم "ترامب" و3 من أبنائه بـ"الاحتيال"

وأضافت أن الدعوى تسعى أيضًا إلى منع منظمة "ترامب" من الاستحواذ على أي شركة، أو شراء عقارات تجارية في الولاية أو تلقي قروض من أي مؤسسة مالية مسجلة في نيويورك لمدة خمس سنوات، وفقًا لما أوردت "الحرة".