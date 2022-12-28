تتكون من 10 نقاط.. ما خطة الرئيس الأوكراني للسلام مع روسيا؟

3. أمن الطاقة، بالتركيز على قيود الأسعار على موارد الطاقة الروسية، إضافة إلى مساعدة أوكرانيا في إصلاح وتأهيل البنية التحتية للكهرباء، التي تضرر نحو نصفها من الهجمات الروسية.