تتكون من 10 نقاط.. ما خطة الرئيس الأوكراني للسلام مع روسيا؟

وضع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطة سلام مكونة من عشر نقاط، ناقشها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورؤساء آخرين، وحث زعماء العالم على عقد قمة عالمية للسلام بناء على تلك الخطة.
واطلعت "رويترز" على خطة "زيلينسكي" التي تدعو إلى:
1. السلامة الإشعاعية والنووية، بالتركيز على استعادة الأمن حول أكبر محطة نووية في أوروبا، وهي محطة زابوريجيا في أوكرانيا التي تخضع حاليًا للسيطرة الروسية.
2. الأمن الغذائي، بما يشمل حماية وضمان صادرات الحبوب الأوكرانية لأفقر الدول في العالم.
3. أمن الطاقة، بالتركيز على قيود الأسعار على موارد الطاقة الروسية، إضافة إلى مساعدة أوكرانيا في إصلاح وتأهيل البنية التحتية للكهرباء، التي تضرر نحو نصفها من الهجمات الروسية.
4. الإفراج عن كل السجناء والمبعدين، بما يشمل أسرى الحرب والأطفال الذين تم ترحيلهم لروسيا.
5. إعادة وحدة الأراضي الأوكرانية، وتأكيد روسيا عليها، بموجب ميثاق الأمم المتحدة في بند قال عنه زيلينسكي إنه "غير قابل للتفاوض".
6. سحب القوات الروسية، ووقف العمليات القتالية، وإعادة الحدود بين أوكرانيا وروسيا لسابق عهدها.
7. العدالة، بما يشمل تأسيس محكمة خاصة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب من روسيا.
8. منع إبادة البيئة الطبيعية، والحاجة لحماية البيئة، بالتركيز على إزالة الألغام، وإصلاح منشآت معالجة المياه.
9. منع تصعيد الصراع، وبناء هيكل أمني في الفضاء اليورو-أطلسي، بما يتضمن ضمانات لأوكرانيا.
10. تأكيد انتهاء الحرب من خلال توقيع وثيقة من الأطراف المعنية كافة.