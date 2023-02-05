رئيس وزراء "إسرائيل" السابق: سألت "بوتين" هل تنوي قتل "زيلينسكي"؟ وهكذا أجاب

بينما لم تسفر جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا عن شيء يُذكر لإنهاء الأزمة المستمرة منذ فبراير 2022، فإن تصريحاته، التي جاءت خلال مقابلة نُشِرت السبت، وأكد فيها أن "بوتين" وعده بعدم قتل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سلطت الضوء على دبلوماسية الغرف المغلقة، والجهود التي بُذِلت لمحاولة وقف الحرب سريعًا في أيامها الأولى.