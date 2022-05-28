17 دولة تشارك في مناورة لـ"الناتو" لتنفيذ عمليات قتالية كبيرة

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم (السبت)، أن قواتها المسلحة ستشارك في تدريبات عسكرية بقيادة الولايات المتحدة ومشاركة 17 دولة في أنحاء أوروبا الشرقية؛ لإظهار قدرة حلف شمال الأطلسي "الناتو" على تنفيذ عمليات قتالية برية كبيرة.
وأوضحت الوزارة في بيان عبر "تويتر"، أن التمرين متعدد الجنسيات للاستجابة السريعة، يجري إجراؤه في أوروبا الشرقية ومنطقة القطب الشمالي الشمالية العليا ودول البلطيق والبلقان.
وأضافت أن التمرين صُمم لإظهار قدرة "الناتو" على تنفيذ عمليات قتالية برية كبيرة لدعم أعضائه وحلفائه.
وبين الوزارة أنها قواتها من لواء 16 هجوم جوي في مقدونيا الشمالية، إلى جانب حلفاء "الناتو"، لزيادة استعدادهم وتقوية العلاقات الدولية.