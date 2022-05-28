17 دولة تشارك في مناورة لـ"الناتو" لتنفيذ عمليات قتالية كبيرة

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم (السبت)، أن قواتها المسلحة ستشارك في تدريبات عسكرية بقيادة الولايات المتحدة ومشاركة 17 دولة في أنحاء أوروبا الشرقية؛ لإظهار قدرة حلف شمال الأطلسي "الناتو" على تنفيذ عمليات قتالية برية كبيرة.