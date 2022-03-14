1.7 مليون لاجئ أوكراني فروا إلى بولندا

نشرت قوات خفر السواحل البولندية أمس الأحد، تغريدة قالت فيها إن نحو 1.7 مليون شخص فروا من أوكرانيا إلى بولندا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي.
وعَبَر الحدود، أمس الأول السبت فقط، نحو 79 ألفًا و800 شخص، بزيادة بنسبة 5% مقارنة بأمس الأول الجمعة.
وكان تدفق اللاجئين أكبر عند حدود ميديكا في محافظة سوبكارباثيا.
وقالت قوات خفر السواحل إنه تم تسجيل 16 ألفًا و800 أوكراني ما بين منتصف الليل (2300 بتوقيت غرينتش) والساعة السابعة صباحًا.
ولا تتوافر حاليًا معلومات رسمية حول عدد اللاجئين المقيمين في بولندا، وعدد الذين سافروا إلى دول أوروبية أخرى.