بعد "اشتباه في اختراق صيني مدمّر".. اجتماع كبار المسؤولين بالبيت الأبيض مع شركات الاتصال

وفي وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر، أعلنت السلطات الأمريكية أن قراصنة مرتبطين بالصين تمكنوا من اعتراض بيانات مراقبة كانت موجّهة لوكالات إنفاذ القانون الأمريكية، بعد اختراق عددٍ غير محدّدٍ من شركات الاتصالات.