بدأ إجازة لاتخاذ القرار.. هل يترشح "بايدن" للانتخابات الرئاسية في 2024؟

ويشهد الجمهوريون في الكونجرس نوعًا من التخبّط في وقت يستعدّون لاستعادة السيطرة على مجلس النواب في يناير "كانون الثاني" من جهة، ويواجه دونالد ترامب، الذي ما زال الوجه الأبرز في الحزب، مشاكل قضائية متعدّدة من جهة أخرى.