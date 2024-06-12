3 بوابات مراقبة.. ملياردير أسترالي يقترح خطة لإدخال 10 آلاف طن مساعدات يوميًّا لغزة

ووفق "روسيا اليوم" عرض الموقع الرسمي لرجل الأعمال، فيديو قال فيه إن "الخطة الأكثر طموحًا تتمثل في بناء بوابات آمنة في 3 نقاط على طول الحدود بين الاحتلال وغزة، يمكن أن تصبح جاهزة للعمل في غضون 3 أسابيع، إذا أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لذلك".