ما قيمة "التبرعات التي تلقّتْها إسرائيل منذ هجوم 7 أكتوبر"؟.. دعم غير مسبوق!

وذكرت أنه "تمّ جمع حوالي نصف المبلغ من قبل الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية والمنظمات الأعضاء فيها البالغ عددها 146 منظمة"، مبيّنة أن "ما لا يقل عن 350 منظمة غير ربحية إسرائيلية، إلى جانب العديد من الوكالات الحكومية، تلقّت تبرعات من الخارج للمساعدة في الخدمات الطبية وخدمات الطوارئ، ودعم الصحة العقلية، ومساعدة ضحايا الإرهاب، والاحتياجات الاقتصادية، ومجالات أخرى".