بريطانيا تدرس فرضَ قيود على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا اجتاحت رفح

ورغم أن بريطانيا ليست موردًا رئيسيًّا للأسلحة إلى إسرائيل، إلا أن مثل هذا الإجراء المحتمل الذي ناقشته المملكة المتحدة مع حلفائها؛ يشير إلى الضغوط الغربية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، لاتخاذ مزيد من الحذر في حربها على غزة.