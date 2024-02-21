بريطانيا تدرس فرضَ قيود على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا اجتاحت رفح

نقلت "بلومبرغ" عن مسؤولين بريطانيين، اليوم "الأربعاء"، أنّ الحكومة البريطانية تدرس فرضَ قيود على بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، إذا شنَّت هجومًا بريًّا على مدينة رفح جنوب غزة، وأعاقت دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع.
وأوضح مسؤولون بريطانيون أن المزيد من تصعيد العمل العسكري الإسرائيلي في غزة من دون بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين؛ يمكن أن يضعها في موقف انتهاك للقانون الإنساني الدولي؛ اعتمادًا على كيفية قيامها بالعملية في رفح.
وأضافوا: أنه في حال حدوث هذا السيناريو في رفح، فإن المشورة القانونية التي ستقدم للوزراء المسؤولين عن منح تراخيص تصدير الأسلحة، يمكن أن تتغير؛ مما قد يؤثر على بيع بعض الأسلحة والتكنولوجيا إلى إسرائيل.
ورغم أن بريطانيا ليست موردًا رئيسيًّا للأسلحة إلى إسرائيل، إلا أن مثل هذا الإجراء المحتمل الذي ناقشته المملكة المتحدة مع حلفائها؛ يشير إلى الضغوط الغربية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، لاتخاذ مزيد من الحذر في حربها على غزة.