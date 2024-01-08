شق قنوات وتفخيخ زوارق.. معلومات استخباراتية تكشف عن أنشطة حوثية تهدد الملاحة الدولية

وسجلت نهاية العام 2023 موجة هجمات شنها الحوثيون في اليمن، على سفن تجارية في محيط مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي، حيث تمر حوالي 12% من التجارة العالمية عبر هذا المضيق.