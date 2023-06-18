من السودان لليمن .. "إغاثي الملك سلمان" يواصل أعماله الإنسانية

جاء ذلك ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في جمهورية السودان، تحقيقًا للأمن الغذائي، وتخفيفًا من معاناة المحتاجين هناك.