من السودان لليمن .. "إغاثي الملك سلمان" يواصل أعماله الإنسانية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، السبت، 383 سلة غذائية لـ 766 أسرة في ولاية كسلا بالسودان.
جاء ذلك ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في جمهورية السودان، تحقيقًا للأمن الغذائي، وتخفيفًا من معاناة المحتاجين هناك.
كما اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة، أمس، برنامج "نبض السعودية التطوعي" الخامس لأمراض وجراحات القلب بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، والمنفذ خلال الفترة من 11 وحتى 17 يونيو الجاري.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز، خلال الحملة 27 عملية قلب مفتوح، و14 عملية قسطرة تشخيصية، و 66 عملية قسطرة علاجية تكللت جميعها بالنجاح، والحمد لله.
الحملة تأتي امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة، بواسطة المركز في العديد من الدول الشقيقة والصديقة، لتقديم العلاج للمرضى من العائلات أصحاب الدخل المحدود.