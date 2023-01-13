زيلينسكي يتحدث عن خسائر فادحة للروس في سوليدار

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ في خطاب مصوّر، إن القوات الأوكرانية في مدينة سوليدار الشرقية تتشبث بمواقعها وتُلحق بالقوات الروسية خسائر فادحة.
وذكر مسؤول عيّنته روسيا في منطقة دونيتسك بأوكرانيا في وقتٍ سابقٍ، أن "جيوباً للمقاومة" لا تزال في سوليدار، مما يقوّض المزاعم بأن البلدة قد تمّت السيطرة عليها.
ووجّه زيلينسكي؛ الشكر لوحدتين أوكرانيتين في سوليدار قائلاً "إنهما تتمسكان بمواقعهما وتلحقان بالعدو خسائر فادحة"، دون أن يُدلي بمزيد من التفاصيل.
وأضاف زيلينسكي؛ أنه التقى كبار القادة العسكريين، الخميس، وحلل بالتفصيل التعزيزات المطلوبة في معركة سوليدار والبلدات المجاورة والخطوات التي ينبغي اتخاذها في الأيام المقبلة.
وقال "ناقشنا أيضاً الوضع فيما يتعلق بتزويد القوات بالأسلحة والذخيرة والتعاون في هذا الصدد مع شركائنا".
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الروسية، الجمعة، إن روسيا البيضاء قد تدخل الصراع في أوكرانيا إذا قررت كييف "غزو" أي من البلدين.
استخدمت روسيا في فبراير شباط 2022 روسيا البيضاء نقطة انطلاق لغزو أوكرانيا وتنشر منذ أكتوبر قواتها في روسيا البيضاء لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة.