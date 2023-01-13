زيلينسكي يتحدث عن خسائر فادحة للروس في سوليدار

وذكر مسؤول عيّنته روسيا في منطقة دونيتسك بأوكرانيا في وقتٍ سابقٍ، أن "جيوباً للمقاومة" لا تزال في سوليدار، مما يقوّض المزاعم بأن البلدة قد تمّت السيطرة عليها.