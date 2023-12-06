الغارات تقتل حتى الآن 16248 فلسطينياً في غزة و"الصحة العالمية" تحذّر من وضع قد يكون الأحلك في التاريخ

وخان يونس، ثاني أكبر مدينة في قطاع غزة، تتعرّض منذ أيامٍ عدة لقصفٍ إسرائيلي عنيف يترافق حالياً مع عملية برية للجيش الإسرائيلي في المنطقة، في إطار ردّ الدولة العبرية على الهجمات التي شنّتها عليها "حماس" في السابع من أكتوبر.