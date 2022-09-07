برصاصة في القلب.. الاحتلال يغتال شابًا فلسطينيًا أثناء عبوره شارعًا بالضفة

وأضاف: "طلبت منه عدم عبور الشارع؛ حيث يمكن أن يستهدفه أحد الجنود، وبمجرد عبوره الشارع أطلق عليه جندي النار على الفور، وحاولت الوصول إليه لكن الجندي أطلق رصاصتين في اتجاهي فلم أستطع الخروج".