برصاصة في القلب.. الاحتلال يغتال شابًا فلسطينيًا أثناء عبوره شارعًا بالضفة

قتل الاحتلال الإسرائيلي شابًا فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة، اليوم (الأربعاء).
وأفادت وزارة الصحة بأن الشاب يونس تايه (21 عامًا) استُشْهِد برصاصة مباشرة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم الفارعة بالضفة الغربية، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ونقلت "رويترز" عن حسين تايه، قوله إن شقيقه غادر منزل الأسرة في قرية طوباس في محاولة للعثور على عمه بعد سماع أنباء عن احتجازه.
وأضاف: "طلبت منه عدم عبور الشارع؛ حيث يمكن أن يستهدفه أحد الجنود، وبمجرد عبوره الشارع أطلق عليه جندي النار على الفور، وحاولت الوصول إليه لكن الجندي أطلق رصاصتين في اتجاهي فلم أستطع الخروج".
من ناحيته، ذكر جيش الاحتلال في بيان أن "الجنود ردوا بإطلاق النار بعد إلقاء عبوة ناسفة عليهم وتعرضهم لأعيرة نارية".
وأضاف أنه اعتقل شخصًا في طوباس، و24 في أماكن أخرى.