مصر.. عشرات القتلى والجرحى في تصادم مروع لأتوبيس وسيارة نقل

أسفر حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل ثقيل على طريق "رأس غارب- الزعفرانة" شمال محافظة البحر الأحمر بمصر، في مقتل وإصابة 42 شخصًا.
وبدأت الأجهزة المختصة التحقيقَ في الحادث الذي تَسبب في مصرع 12 شخصًا، بينهم السائق، وإصابة 30 آخرون.
وانتقل فريق من النيابة العامة المصرية إلى مستشفى رأس غارب المركزي لسماع أقوال المصابين وفق "روسيا اليوم"، وبدء التحقيقات في الحادث المروع الذي وقع صباح اليوم الأحد بالكيلو 40 على طريق رأس غارب- الزعفرانة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وإيداع الجثث مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وأشار مصدر أمني إلى أن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ حيث اصطدم أتوبيس كان يسير بسرعة زائدة بتريلا من الخلف، ويعتقد أن سبب الحادث هو نوم السائق، ويجري تشكيل لجنة فنية لمعاينة مكان الحادث، وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب ومديرية أمن البحر الأحمر.
وكانت غرفة عمليات البحر الأحمر قد تَلَقّت إخطارًا بتصادم أتوبيس نقل ركاب تابع لإحدى شركات النقل الخاصة بتريلا بالكيلو 40 طريق رأس غارب- الزعفرانة، وأسفر عن مصرع 12 شخصًا، بينهم السائق، وإصابة 30 يخضعون للعلاج بمستشفى رأس غارب المركزي.