مصر.. عشرات القتلى والجرحى في تصادم مروع لأتوبيس وسيارة نقل

وأشار مصدر أمني إلى أن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ حيث اصطدم أتوبيس كان يسير بسرعة زائدة بتريلا من الخلف، ويعتقد أن سبب الحادث هو نوم السائق، ويجري تشكيل لجنة فنية لمعاينة مكان الحادث، وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب ومديرية أمن البحر الأحمر.