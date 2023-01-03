تلقب بـ"النسور الصارخة".. أمريكا تنشر فرقة من قواتها الخاصة قرب حدود أوكرانيا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم (الثلاثاء) أن الولايات المتحدة نشرت الفرقة 101 المحمولة جواً التابعة للجيش الأميركي في رومانيا قرب الحدود مع أوكرانيا، في أول عملية انتشار للفرقة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وأضافت أن فرقة الهجوم الجوي الأميركية الملقبة بـ"النسور الصارخة" أقرب وحدة بالجيش الأميركي من أوكرانيا، في وقت يتصاعد التوتر بين روسيا والولايات المتحدة.
وبينت الصحيفة أن جنود الفرقة 101 المحمولة جواً يتدربون ويأكلون وينامون في قاعدة ميخائيل كوجلنيسيانو الجوية جنوب شرقي رومانيا، التي لا تستغرق رحلة صاروخ للوصول إليها سوى 7 دقائق من شبه جزيرة القرم، حيث تخزن القوات الروسية ذخائرها.
وأوضح أن جنودًا أمريكيين من الفرقة 101 يجرون تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات الرومانية، على بعد أميال قليلة من الحدود الأوكرانية.
وأفاد "نيويورك تايمز" بأن التمارين المشتركة بين الجانبين تشمل إطلاق المدفعية وشن هجمات بمروحيات وحفر خنادق مماثلة لتك الموجودة على الخطوط الأمامية بالقرب من خيرسون، المدينة الأوكرانية، التي انسحبت منها القوات الروسية فى نوفمبر الماضي.