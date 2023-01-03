تلقب بـ"النسور الصارخة".. أمريكا تنشر فرقة من قواتها الخاصة قرب حدود أوكرانيا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم (الثلاثاء) أن الولايات المتحدة نشرت الفرقة 101 المحمولة جواً التابعة للجيش الأميركي في رومانيا قرب الحدود مع أوكرانيا، في أول عملية انتشار للفرقة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.