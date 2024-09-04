آخرهم بريطانيا.. ما الدول التي حظرت بيع الأسلحة لـ"إسرائيل"؟

وتعد بريطانيا أحدث دولة تُغير موقفها بشأن مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل"، التي كانت تعتمد على الأسلحة المستوردة في هجومها على غزة لمدة 11 شهرًا، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.