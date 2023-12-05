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"فينكلمان": إسرائيل تخوض أشرس المعارك في غزة منذ بدء العملية البرية

أشار إلى تواجد جيش الاحتلال في جباليا والشجاعية وخان يونس
"فينكلمان": إسرائيل تخوض أشرس المعارك في غزة منذ بدء العملية البرية

قال قائد القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال يارون فينكلمان، اليوم (الثلاثاء): "إن القوات الإسرائيلية تخوض اليوم أشرس أيام المعارك منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة".

وأضاف "فينكلمان" في بيان وزعه جيش الاحتلال: "نحن في قلب جباليا، وفي قلب الشجاعية في شمال غزة، وأيضاً في قلب خان يونس في الجنوب بداية من مساء الثلاثاء".

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس" "نحن موجودون في قلب منطقة خان يونس، ونشهد أكثر الأيام كثافة منذ بدء المناورة البرية من حيث عدد المسلحين، وعدد الاشتباكات وإطلاق النيران برًا وجوًا".

الاحتلال الإسرائيلي
يارون فينكلمان

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