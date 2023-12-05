"فينكلمان": إسرائيل تخوض أشرس المعارك في غزة منذ بدء العملية البرية

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس" "نحن موجودون في قلب منطقة خان يونس، ونشهد أكثر الأيام كثافة منذ بدء المناورة البرية من حيث عدد المسلحين، وعدد الاشتباكات وإطلاق النيران برًا وجوًا".