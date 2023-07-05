أحدهما نووي.. نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي يطرح خيارين لإنهاء الحرب

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديمتري ميدفيديف، الأربعاء؛ أن إنهاء أي حرب بسرعة ممكن من خلال أحد خيارين؛ إما عقد اتفاقية سلام، أو استخدام الأسلحة النووية.
وفي فيديو نشره على قناة بتطبيق "تليغرام"، قال ميدفيديف: "يمكن إنهاء أي حرب، حتى الحرب العالمية بسرعة: إما باتفاقية سلام، وإما بفعل ما فعلته الولايات المتحدة عام 1945 باستخدام الأسلحة النووية. الثمن هو حياة نحو 300 ألف مدني".
وبحسب "سكاي نيوز عربية": كان ميدفيديف يشير إلى إلقاء الولايات المتحدة قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناغازاكي في اليابان، إبان الحرب العالمية الثانية، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى إنهاء الحرب.
واعتاد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي على إطلاق تهديدات باستخدام السلاح النووي على خلفية الحرب المندلعة بين روسيا وأوكرانيا منذ فبراير 2022.
ورغم لغة التهديد التي طغتْ على فيديو المسؤول الروسي، إلا أنه فتح نافذة أمام الحل السلمي مع الغرب، عندما قال: إن الحملة العسكرية لبلاده في أوكرانيا يمكن أن تنتهي عندما يتوقّف الغرب عن إمداد كييف بالأسلحة.
ويأتي حديث ميدفيديف بعد ساعات من تقرير غربي عن أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، حذّر نظيره الروسي فلاديمير بوتين، من مغبّة استخدام السلاح النووي في أوكرانيا.
وأوردت هذا التحذير صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، وأسندته إلى مسؤولين غربيين وصينيين.
وقالت: إن الرئيس شي حذّر بوتين بهذا الشأن خلال زيارة موسكو في مارس الماضي.
ولم تعلّق الصين رسميًّا على هذا التقرير حتى الآن، بينما اعتبره الكرملين "مزاعم افتراء".
من ناحيته قال مستشار الرئيس الأوكراني، أندري يرماك: "موقف الصين من التهديد النووي الروسي "المجنون" مهم.
يشار إلى أنه لم يتّضح ما إذا كان تصريح ميديفديف هو تعليق على تقرير الصحيفة البريطانية.