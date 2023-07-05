أحدهما نووي.. نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي يطرح خيارين لإنهاء الحرب

ورغم لغة التهديد التي طغتْ على فيديو المسؤول الروسي، إلا أنه فتح نافذة أمام الحل السلمي مع الغرب، عندما قال: إن الحملة العسكرية لبلاده في أوكرانيا يمكن أن تنتهي عندما يتوقّف الغرب عن إمداد كييف بالأسلحة.