ارتفاع إجمالي ضحايا موظفي "الأونروا" في الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى "108"

وأضاف: "إنّ معظم هؤلاء في المناطق الوسطى والجنوب؛ حيث وُعِد الناس بالأمان.. "176" نازحًا كانوا يحتمون بهذه المنشآت قُتلوا، و"778" على الأقل جرحوا. يشمل هذا الهجمات الأحدث على مدارس تابعة للأونروا، التي أدّت إلى العشرات من الوفيات والإصابات الإضافية".