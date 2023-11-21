ارتفاع إجمالي ضحايا موظفي "الأونروا" في الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى "108"

أعلن المفوضُ العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، "فيليب لازاريني"، اليوم "الثلاثاء"؛ أنه تأكّد حتى الآن ارتفاع ضحايا موظفي المنظمة جراء القصف الإسرائيلي على غزة إلى "108".
وقال "لازاريني" في كلمة ألقاها أمام اللجنة الاستشارية بشأن "الأونروا": "لا يمكننا حماية الناس تحت راية الأمم المتحدة، فقد تعرّض نحو "67" منشأة تابعة للوكالة لضربات؛ منها 17 بشكل مباشر"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف: "إنّ معظم هؤلاء في المناطق الوسطى والجنوب؛ حيث وُعِد الناس بالأمان.. "176" نازحًا كانوا يحتمون بهذه المنشآت قُتلوا، و"778" على الأقل جرحوا. يشمل هذا الهجمات الأحدث على مدارس تابعة للأونروا، التي أدّت إلى العشرات من الوفيات والإصابات الإضافية".
وتابع: "الناس في غزة غير آمنين في أي مكان.. "1.7" مليون شخص، "80%" من السكان تقريبًا، نزحوا من منازلهم، وانتقلوا إلى نصف قطاع غزة. أكثر من "900" شخص يلوذون بمنشآت الأونروا، بما في ذلك في الشمال".