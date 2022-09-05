كابول.. مقتل عدد من طاقم السفارة الروسية في تفجير انتحاري

وقالت الشرطة إن الانتحاري تقدم نحو السفارة لكنه قُتل نتيجة إطلاق النار عليه بينما كان يتقدم نحو المدخل، مما أدى إلى انفجار الحزام الناسف، لكن وزارة الخارجية الروسية قالت إن الانتحاري هو من فجر الحزام الناسف.