كابول.. مقتل عدد من طاقم السفارة الروسية في تفجير انتحاري

قُتل شخصان على الأقل وجرح آخرون قي انفجار بالقرب من مدخل السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابل، حسب ما صرح مسؤولون.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن القتلى هم من طاقم السفارة، وأضافت أن هناك أفغانًا بين الجرحى.
وكانت وكالة الأنباء الحكومية الروسية "RIA" قد أفادت أن دبلوماسيًا وأحد أفراد الطاقم الأمني في السفارة قد جرحا في ما يبدو أنه عملية انتحارية.
ولم يعلن أي تنظيم مسؤوليته عن العملية.
وقالت الشرطة إن الانتحاري تقدم نحو السفارة لكنه قُتل نتيجة إطلاق النار عليه بينما كان يتقدم نحو المدخل، مما أدى إلى انفجار الحزام الناسف، لكن وزارة الخارجية الروسية قالت إن الانتحاري هو من فجر الحزام الناسف.