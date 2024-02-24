الشرطة اعتقلت 6 متظاهرين على الأقل.. تظاهرة ضخمة في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن التظاهرة شارك فيها الآلاف، مشيرة إلى أن مَطالب المتظاهرين كانت متعددة، ومن بينها ضرورة التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، وإقالة نتنياهو، والوصول إلى حل دبلوماسي للصراع الإسرائيلي -الفلسطيني.