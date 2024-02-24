الشرطة اعتقلت 6 متظاهرين على الأقل.. تظاهرة ضخمة في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو

استخدمت قوات من الشرطة الإسرائيلية مساء أمس السبت سيارات رش المياه والخيالة لتفريق تظاهرة ضخمة في تل أبيب ضد حكومة بنيامين نتنياهو.
وحسب موقع العربية، قال مراسلنا إنه للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب تستخدم الشرطة سيارات رش المياه والخيالة لتفريق تظاهرة لأهالي المحتجزين، مضيفًا بأن العناصر الأمنية اعتقلت ستة متظاهرين على الأقل.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن التظاهرة شارك فيها الآلاف، مشيرة إلى أن مَطالب المتظاهرين كانت متعددة، ومن بينها ضرورة التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، وإقالة نتنياهو، والوصول إلى حل دبلوماسي للصراع الإسرائيلي -الفلسطيني.
وبالتزامن مع التظاهرة في تل أبيب انطلقت تظاهرات عدة حول الشعارات نفسها في عدد من المدن الإسرائيلية.