بدء انسحاب قوة الاتحاد الإفريقي من الصومال

أعلنت قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أتميص) الأربعاء أنها باشرت الانسحاب من هذا البلد الواقع في القرن الإفريقي، والذي يعاني من حركة تمرد، بموجب قرار صادر عن الأمم المتحدة.
وتواجه الصومال التي تعد من أفقر دول العالم منذ أكثر من 15 عامًا حركة تمرّد تقف وراءها حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة.
وفي مواجهة هذه الحركة، نشر الاتحاد الإفريقي في 2007 قوة أميصوم وعددها 20 ألف عسكري وشرطي ومدني من أوغندا وبوروندي وجيبوتي وأثيوبيا وكينيا.
وتولت أتميص المهمة من بعد أميصوم في أبريل 2022 على أن تسلم مسؤولية الأمن كاملة إلى القوات الصومالية في نهاية العام 2024.
وجاء في بيان لبعثة الاتحاد الإفريقي أن أتميص "بدأت تنسحب" من الصومال بموجب قرار الأمم المتحدة التي تنص على انسحاب "ألفي جندي بحلول نهاية يونيو 2023".