بدء انسحاب قوة الاتحاد الإفريقي من الصومال

أعلنت قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أتميص) الأربعاء أنها باشرت الانسحاب من هذا البلد الواقع في القرن الإفريقي، والذي يعاني من حركة تمرد، بموجب قرار صادر عن الأمم المتحدة.