"أكسيوس": أمريكا تبحث الاعتراف بدولة فلسطينية

نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين، اليوم (الأربعاء)، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طلب من وزارته إجراء مراجعة وتقديم خيارات سياسية ممكنة بشأن اعتراف أمريكي محتمل بدولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب في غزة.
وذكر المسؤولان أنه لا يوجد تغيير حالياً في السياسة الأمريكية، إلا أن مجرد بحث وزارة الخارجية الأمريكية خياراً كهذا، يعكس تغيراً في تفكير الإدارة الأمريكية بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو أمر حساس للغاية، محلياً ودولياً.
وظلت السياسة الأمريكية لعقود تعارض الاعتراف بفلسطين كدولة، على المستوى الثنائي، وفي مؤسسات الأمم المتحدة، والتأكيد على أن قيام دولة فلسطينية يجب أن يتم فقط عبر مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.