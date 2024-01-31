"أكسيوس": أمريكا تبحث الاعتراف بدولة فلسطينية

وذكر المسؤولان أنه لا يوجد تغيير حالياً في السياسة الأمريكية، إلا أن مجرد بحث وزارة الخارجية الأمريكية خياراً كهذا، يعكس تغيراً في تفكير الإدارة الأمريكية بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو أمر حساس للغاية، محلياً ودولياً.