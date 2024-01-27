إسرائيل تجري تدريبات عسكرية لرفع جاهزيتها على الحدود مع لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (السبت)، أن قيادة المنطقة الشمالية أجرت الأسبوع الماضي، تدريبات مكثفة لتعزيز الكفاءة والجاهزية للحرب، في إطار رفع الجاهزية على الحدود الشمالية مع لبنان.
وذكر الجيش في بيان أن التدريبات شملت تدريب لواء المظليين الاحتياطي الشمالي 226، الذي يشكل أحد مكوّنات فرقة الصاعق 146، وقوات هندسة متخصصة على قتال المدن وتحديداً في منطقة أحياء سكنية مكتظة وسط ظروف جوية شتوية وتمشياً مع تضاريس الأراضي في الجبهة الشمالية.
وأضاف أن الجنود تدربوا على مختلف المستويات بدءاً من مستوى الفصيل وانتهاءً بمستوى الفرق القتالية للكتائب، التي تضم الدبابات ومقاتلي المشاة والهندسة العسكرية والمدفعية.