إسرائيل تجري تدريبات عسكرية لرفع جاهزيتها على الحدود مع لبنان

وذكر الجيش في بيان أن التدريبات شملت تدريب لواء المظليين الاحتياطي الشمالي 226، الذي يشكل أحد مكوّنات فرقة الصاعق 146، وقوات هندسة متخصصة على قتال المدن وتحديداً في منطقة أحياء سكنية مكتظة وسط ظروف جوية شتوية وتمشياً مع تضاريس الأراضي في الجبهة الشمالية.