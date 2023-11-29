"التعاون والتنمية" تحذّر من تقويض الاقتصاد العالمي إذا اتسعت حرب غزة

خفّضت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، اليوم "الأربعاء"، توقعاتها للنمو العالمي هذا العام إلى "2,9" بالمئة، فيما أبقت على توقعات العام المقبل من دون تغيير، محذرة من أن تفاقم الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة قد يقوض الاقتصاد العالمي.
وأوضحت المنظّمة التي تتّخذ من باريس مقرًّا لها؛ أنه إذا تفاقم الصراع وامتدّ إلى المنطقة برمتها، فإن مخاطر تباطؤ النمو وزيادة التضخم ستكون أكبر بكثير مما هي عليه الآن؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
ويشهد العالم منذ عام 2020 أزمات متتالية تؤثّر في الاقتصاد العالمي، من جائحة الفيروس التاجي "كورونا" التي شلّت الكوكب، إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، وحرب إسرائيل على قطاع غزة.