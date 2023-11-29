"التعاون والتنمية" تحذّر من تقويض الاقتصاد العالمي إذا اتسعت حرب غزة

خفّضت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، اليوم "الأربعاء"، توقعاتها للنمو العالمي هذا العام إلى "2,9" بالمئة، فيما أبقت على توقعات العام المقبل من دون تغيير، محذرة من أن تفاقم الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة قد يقوض الاقتصاد العالمي.