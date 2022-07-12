"وضعوا أسلحة عليهم لتبرير قتلهم".. تحقيق يكشف قتل جنود بريطانيين 54 أفغانياً بدم بارد

وأظهرت تقارير عقب تنفيذ المهمات أن الضباط فوجئوا بالأعداد الكبيرة للخسائر البشرية، التي ألحقتها الوحدة، في وقت لم ترد أي تقارير عن إصابات في صفوف الجنود خلال اشتباكات مسلحة في الظاهر، مع مقاتلي حركة طالبان.