أستراليا تتعهّد بمحاسبة روسيا في قضية إسقاط الطائرة الماليزية

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، والنائب العام مارك دريفوس: "إن روسيا حاولت مرارًا إحباط التحقيق، وهو ما يجعل من المستحيل جمع الأدلة"، وفقًا لـ"فرانس برس".