أستراليا تتعهّد بمحاسبة روسيا في قضية إسقاط الطائرة الماليزية

تعهّدت أستراليا، اليوم (الخميس)، بمحاسبة روسيا في قضية إسقاط طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الماليزية فوق أوكرانيا عام 2014، وذلك بعد وقف فريق دولي تحقيقاته في الكارثة.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، والنائب العام مارك دريفوس: "إن روسيا حاولت مرارًا إحباط التحقيق، وهو ما يجعل من المستحيل جمع الأدلة"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأعلن فريق التحقيق المؤلف من 6 دول أن ثمة "مؤشرات قوية" على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق شخصيًا على توفير الصاروخ الذي أسقط طائرة الرحلة "MH 17"، لكن جرى وقف التحقيق لتعذر التوصل إلى أدلة دامغة.
وأسفر إسقاط طائرة بوينج 777 فوق أوكرانيا عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 298، وبينهم 196 هولنديًا و43 ماليزيًا و38 مقيمًا في أستراليا.