"هليفي": الجيش الإسرائيلي والمخابرات فشلا في 7 أكتوبر لكن علينا التركيز في القتال الآن

وقال "هليفي": "في الأيام القليلة الماضية، كان هناك حديث عن سلوك الجيش الإسرائيلي ومديرية المخابرات العسكرية قبل أحداث 7 أكتوبر، وبالنظر إلى النتائج الوخيمة، فإن الاهتمام بذلك أمر مفهوم. سوف نقوم بالردّ على هذا. سوف نستمع بعناية إلى كل واحد من مرؤوسينا ونعلم ما فكروا فيه وما قالوا"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".