مجلس العلاقات الإسلامية-الأمريكية يدعو "بايدن" ورئيس وزراء السويد لإدانة حرق القرآن

دعا مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية (كير)، أكبر منظمة للحقوق المدنية الإسلامية في البلاد، أمس الأربعاء الرئيس جو بايدن، ورئيس وزراء السويد أولف كريسترسون، الذي يجتمع اليوم مع الرئيس في واشنطن، إلى "التنصل بوضوح من التعصب ضد المسلمين، وإدانة حرق القرآن الذي حدث في السويد الأسبوع الماضي".