القوات الأوكرانية تسترجع أكثر من 600 منطقة من المناطق التي سيطر عليها الجيش الروسي

أفادت وزارة إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتاً، في أوكرانيا، في وقتٍ متأخرٍ من مساء الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية حرّرت أكثر من 600 منطقة من المناطق التي كانت خاضعة للجيش الروسي الشهر المنصرم، بما في ذلك 75 تابعة لإقليم خيرسون الإستراتيجي.
هذا وقالت الوزارة، في بيان على موقعها على الإنترنت، إن "مساحة الأراضي الأوكرانية المحرّرة زادت بشكلٍ ملحوظ".
أوضحت وزارة إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتاً، في أوكرانيا مساء الخميس، أن الجيش الأوكراني استطاع تحرير 600 منطقة كانت القوات الروسية قد سيطرت عليها خلال الشهر الماضي. وذكرت أنه تم تحرير نحو502 منطقة سكنية شمال شرق إقليم خاركيف، حيث تقدمت القوات الأوكرانية في عمق الخطوط الروسية.
كما شهد إقليم دونيتسك تحرير 43 منطقة، وتحرير سبعة في لوغانسك.
وذكرت الوزارة في بيان على موقعها على الإنترنت، أن "مساحة الأراضي الأوكرانية المحرّرة زادت بشكل ملحوظ".