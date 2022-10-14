القوات الأوكرانية تسترجع أكثر من 600 منطقة من المناطق التي سيطر عليها الجيش الروسي

أفادت وزارة إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتاً، في أوكرانيا، في وقتٍ متأخرٍ من مساء الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية حرّرت أكثر من 600 منطقة من المناطق التي كانت خاضعة للجيش الروسي الشهر المنصرم، بما في ذلك 75 تابعة لإقليم خيرسون الإستراتيجي.