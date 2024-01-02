مأساة غزة والضفة في بيان رسمي.. استشهاد 4156 طالبًا وقصف 90% من المدارس

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان، وصل إلى أكثر من 4119 شهيدًا و7536 جريحًا؛ فيما استُشهد في الضفة 37 طالبًا وأصيب 282 آخرون، إضافة إلى اعتقال 85.