يلتقيان في إيرلندا الشمالية.. "بايدن" و"سوناك" يناقشان الحرب في أوكرانيا

أعلنت مديرة الشؤون الأوروبية بمجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض أماندا سلوت، اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس جو بايدن سيناقش الحرب في أوكرانيا، خلال لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في إيرلندا الشمالية.
وتوقعت أماندا سلوت ألا يناقش "بايدن" اتفاقية التجارة الحرة مع المملكة المتحدة، وفقًا لـ"رويترز".
وأوضحت أن الولايات المتحدة تسعى بشكل متواصل إلى طرق لتعميق الانخراط الاقتصادي مع المملكة المتحدة.
ووصل "بايدن" إلى إيرلندا الشمالية، أمس؛ آملًا في المساهمة في حفظ السلام في الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاق وضع حدًا لثلاثة عقود من الصراع الدامي في البلاد، وسط أجواء عودة التوتر السياسي والمخاوف الأمنية في بلفاست.