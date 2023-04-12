يلتقيان في إيرلندا الشمالية.. "بايدن" و"سوناك" يناقشان الحرب في أوكرانيا

ووصل "بايدن" إلى إيرلندا الشمالية، أمس؛ آملًا في المساهمة في حفظ السلام في الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاق وضع حدًا لثلاثة عقود من الصراع الدامي في البلاد، وسط أجواء عودة التوتر السياسي والمخاوف الأمنية في بلفاست.