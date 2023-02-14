"بوتين يستعد لمزيد من الحرب".. "الناتو" يبحث إمداد أوكرانيا بطائرات حربية

يبحث حلف شمال الأطلسي "الناتو" تزويد أوكرانيا بطائرات حربية، اليوم (الثلاثاء).
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج: "إن على الناتو ضمان حصول أوكرانيا على الأسلحة التي تحتاجها لكسب هذه الحرب"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف "ستولتنبرج": "لا نرى بوادر على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد للسلام، وما نراه هو العكس، فهو يستعد لمزيد من الحرب وهجمات جديدة".
ويجتمع وزراء دفاع الدول الأعضاء بحلف "الناتو" ومجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم وغدًا، في اجتماع هو التاسع؛ لبحث تطورات الحرب الروسية في أوكرانيا.