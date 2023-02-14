"بوتين يستعد لمزيد من الحرب".. "الناتو" يبحث إمداد أوكرانيا بطائرات حربية

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج: "إن على الناتو ضمان حصول أوكرانيا على الأسلحة التي تحتاجها لكسب هذه الحرب"، وفقًا لـ"فرانس برس".