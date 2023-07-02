"الوضع متوتر".. بولندا تعزز قواتها على الحدود مع بيلاروسيا

أعلن وزير الداخلية البولندي، ماريوس كامينسكي، اليوم (الأحد)، أن بلاده سترسل 500 من أفراد الشرطة إلى حدودها مع بيلاروسيا بسبب الوضع المتوتر.
وقال "كامينسكي" على "تويتر": "بسبب الوضع المتوتر على الحدود مع بيلاروس، قررنا تعزيز قواتنا ونشر 500 من أفراد الشرطة البولندية من وحدتي الوقاية ومكافحة الإرهاب"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأوضح أنهم سينضمون إلى خمسة آلاف فرد من قوات حرس الحدود وألفي جندي يحرسون أمن هذه الحدود.
وتعتبر الحدود بين البلدين التي يصل مداها لأكثر من 400 كيلومتر، نقطة متوترة خلال السنوات الماضية بسبب تدفق المهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي.