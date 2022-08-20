الإجمالي بات 27.. إبحار سفينتَي حبوب جديدتيْن من أوكرانيا

وأفاد مركز التنسيق المشترك الذي تمّ إنشاؤه لتأمين الممر الآمن في بيان بأن السفينتيْن زومروت آنا وإم.في أوشن إس، المصرح لهما بالمغادرة في 20 أغسطس الجاري، تحملان على متنهما 6300 طن من زيت عباد الشمس و25 ألف طن من القمح على الترتيب.