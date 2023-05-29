الاحتلال يغتال ضابطًا في المخابرات الفلسطينية خلال اقتحام جنين

وأوضحت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الضابط أشرف الشيخ إبراهيم قُتِلَ وهو يتصدّى لعدوان اقتحام الاحتلال لمدينة جنين.

من جهتها، أفادت وزارة الصحة بأن "إبراهيم" توفي متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين، وقد أصيب برصاصتين متفجرتين واحدة في البطن تسببت بتفتت الكبد، والثانية في الصدر اخترقت الرئة، وفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".