بعد 17 سنة في غياهب سجونها.. "إسرائيل" تُفرج عن أكبر الأسرى الفلسطينيين سناً

أفرج الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الاثنين)، عن المعتقل فؤاد الشوبكي (83 عاما)، بعدما أنهى حكماً بالسجن 17 عاماً.
وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن "الشوبكي" يعد شيخ الأسرى، وهو أكبر الأسرى سناً في السجون الإسرائيلية، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف النادي في بيان أن "الشوبكي" يعاني من مشاكل صحية مزمنة، وفي السنوات القليلة الماضية، أصبح يعتمد على رفاقه الأسرى في تلبية احتياجاته.
من جهته، قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية: "نستعد اليوم وبكل سرور لاستقبال شيخ الأسرى الأخ القائد اللواء فؤاد الشوبكي، الذي سيفرج عنه بعد 17 عاما من الأسر في سجون الاحتلال، ليخرج مرفوع الرأس بين أحضان شعبه وعائلته".
وكانت محكمة إسرائيلية حكمت على "الشوبكي"، الذي عمل مسؤولاً للمالية العسكرية في السلطة الفلسطينية قبل اعتقاله، بالسجن 20 عاماً قبل أن يتم تخفيضها إلى 17 عاماً في وقت لاحق.
واعتُقل "الشوبكي" عام 2006 وهو أحد المتهمين الرئيسيين بالمسؤولية عما ذكرت "إسرائيل" أنها "محاولة لتهريب شحنة كبيرة من الأسلحة من إيران إلى قطاع غزة في عام 2002 بواسطة السفينة كارن إيه".