بعد 17 سنة في غياهب سجونها.. "إسرائيل" تُفرج عن أكبر الأسرى الفلسطينيين سناً

من جهته، قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية: "نستعد اليوم وبكل سرور لاستقبال شيخ الأسرى الأخ القائد اللواء فؤاد الشوبكي، الذي سيفرج عنه بعد 17 عاما من الأسر في سجون الاحتلال، ليخرج مرفوع الرأس بين أحضان شعبه وعائلته".