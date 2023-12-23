"بلومبرغ": أمريكا تدرس القيام بعمل عسكري ضد الحوثيين

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بات رايدر، اليوم "السبت"، أن التحالف البحري الدولي الجديد سيكون بمثابة "دورية على الطرق السريعة" لحماية الشحن في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين، على الرغم من أنه لن تتم مرافقة السفن بشكل فردي.