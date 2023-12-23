"بلومبرغ": أمريكا تدرس القيام بعمل عسكري ضد الحوثيين

ذكرت وكالة "بلومبرغ"، اليوم "السبت"، أن الولايات المتحدة تدرس القيام بعمل عسكري ضدّ الحوثيين، رغم أنها لا تزال تفضّل الحلّ الدبلوماسي؛ بسبب تهديدهم حرية الملاحة في البحر الأحمر.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بات رايدر، اليوم "السبت"، أن التحالف البحري الدولي الجديد سيكون بمثابة "دورية على الطرق السريعة" لحماية الشحن في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين، على الرغم من أنه لن تتم مرافقة السفن بشكل فردي.
وأوضح "رايدر" أن القوة التي أُعلن عنها الاثنين الماضي، ستقوم بدوريات في البحر الأحمر وخليج عدن؛ للردّ على السفن التجارية ومساعدتها عند الضرورة؛ وفقًا لـ"الحرة".
وقال: "لا يريد التقليل من حجم التحدّي، لكن الجهود ستكون كافية لطمْأنة قطاع الشحن العالمي والبحارة بأنهم يستطيعون عبور منطقة البحر الأحمر بأمان".
وأضاف "رايدر": "في الوقت الحالي ما زلنا نرى التحالف ينمو، نتوقّع أن يستمرّ في النمو".
وهاجم الحوثيّون سفنًا في مسارات الشحن بالبحر الأحمر، وأطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ صوب إسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل ما يزيد على شهرين.