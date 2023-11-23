إسرائيل تقتل 6 فلسطينيين في غارات استهدفت منازلهم جنوب غزة

وأوضحت "وفا" أن الغارات الإسرائيلية استهدفت منزلًا في منطقة الشعوت برفح، ومنزلًا لعائلة "القريناوي" في مخيم البريج وسط قطاع غزة؛ ما أدى إلى وقوع قتلى جرحى.