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إسرائيل تقتل 6 فلسطينيين في غارات استهدفت منازلهم جنوب غزة
بينهم 3 أطفال
شنّ الجيش الإسرائيلي غارات على مدينة رفح جنوب غزة، أسفرت عن سقوط 6 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال؛ بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأوضحت "وفا" أن الغارات الإسرائيلية استهدفت منزلًا في منطقة الشعوت برفح، ومنزلًا لعائلة "القريناوي" في مخيم البريج وسط قطاع غزة؛ ما أدى إلى وقوع قتلى جرحى.
وأضافت: أن القصف الإسرائيلي استهدف عددًا من المنازل في حي الزيتون شرق مدينة غزة، إضافة إلى أراضٍ زراعية في خان يونس جنوب القطاع.