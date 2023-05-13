"الخارجية الفلسطينية" تطالب بتدخل دولي حازم لوقف العدوان على غزة وفتح المعابر

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بموقف دولي حازم يجبر الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه على قطاع غزة، وفتح المعابر أمام المواد الطبية، والغذائية، والوقود، وغيرها من أساسيات الحياة.
واعتبرت الوزارة في بيان صدر اليوم السبت، نقلته وكالة وفا للأنباء، أن رفض سلطات الاحتلال إدخال المساعدات والمواد الطبية والغذائية للقطاع انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي.
وأدانت الدعوات والحملات التحريضية العنصرية التي يطلقها "الوزراء الفاشيون" في حكومة الاحتلال أمثال بن غفير وسموتريتش، التي تدعو لمزيدٍ من جرائم القتل واستعادة احتلال القطاع، واعتبرتها امتداداً لعقلية استعمارية توسعية تقوم على سياسة الضم والتوسع على حساب أرض دولة فلسطين.
وأعربت عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي إزاء تلك الدعوات، وحذّرت من مخاطر استغلاله إسرائيلياً، لتعميق وتوسيع العدوان، وارتكاب مزيدٍ من الجرائم.