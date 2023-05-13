"الخارجية الفلسطينية" تطالب بتدخل دولي حازم لوقف العدوان على غزة وفتح المعابر

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بموقف دولي حازم يجبر الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه على قطاع غزة، وفتح المعابر أمام المواد الطبية، والغذائية، والوقود، وغيرها من أساسيات الحياة.