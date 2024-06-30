رئيس ديوان الخدمة المدنية بالكويت: ليس لدينا بطالة.. الوظائف المتوافرة 30 ألفًا ومجموع الخريجين 28 ألفًا

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الكويتية، د. عصام الربيعان: ليس لدينا بطالة في الكويت وفق مفهوم البطالة، وهو أن سوق العمل لا ينتج وظائف بينما هناك أناس يحتاجون لوظائف.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، أضاف الربيعان أثناء لقاء في برنامج "ليالي الكويت" على تلفزيون الكويت بأن مجموع الخريجين لعام 2023 من مختلف مؤسسات التعليم العالي 28109 خريجين، بينما هناك من 29 إلى 30 ألف وظيفة متوافرة في القطاع الحكومي، منها 24 ألف وظيفة وفرتها الدولة في الميزانية، ومن 5500 إلى 6500 من المتقاعدين.
وأشار إلى أن هناك نحو 1200 خريج يتوجهون للقطاع الخاص، بينما القطاع النفطي أيضًا يستوعب نحو 600 إلى 700 شخص سنويًّا، هذا فضلاً عن استيعاب القطاع العسكري والإطفاء وغيرهما من القطاعات آلاف الخريجين.
وحول وجود طابور انتظار للوظيفة أشار الربيعان إلى أن الانتظار يأتي من أن هناك وظائف لا يُقبل عليها الكويتي، مثل بعض وظائف التعليم، وأيضًا في القطاع الصحي؛ فهناك ندرة في الممرضين والصيادلة والطب المساعد، وهناك أيضًا ندرة في الأئمة والمؤذنين؛ إذ لا يُقبل عليها الكويتيون كوظائف دائمة.
وذكر الربيعان أن مزايا كادر المهندسين والمزايا في كل الجهات الحكومية واحدة، وما يفرق من جهة إلى أخرى هو البدلات المرتبطة بطبيعة العمل، كنظام النوبة وغيره.
وبيَّن الربيعان أن ديوان الخدمة المدنية اجتمع مع الجهات الحكومية بشأن المهندسين؛ لتحديد بدلات لمن يستحقها، مبينًا أن الديوان يسعى إلى أن تكون الجهات كافة جاذبة للتعيين.