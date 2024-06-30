رئيس ديوان الخدمة المدنية بالكويت: ليس لدينا بطالة.. الوظائف المتوافرة 30 ألفًا ومجموع الخريجين 28 ألفًا

وحول وجود طابور انتظار للوظيفة أشار الربيعان إلى أن الانتظار يأتي من أن هناك وظائف لا يُقبل عليها الكويتي، مثل بعض وظائف التعليم، وأيضًا في القطاع الصحي؛ فهناك ندرة في الممرضين والصيادلة والطب المساعد، وهناك أيضًا ندرة في الأئمة والمؤذنين؛ إذ لا يُقبل عليها الكويتيون كوظائف دائمة.