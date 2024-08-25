أمين مجلس التعاون: الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وانتهاكاته هما السبب الجذري للأزمات المتفاقمة بالمنطقة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين والانتهاكات المستمرة في قطاع غزة هما السبب الجذري للأزمات المتفاقمة في المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي بدوله ومنظماته كافة إلى وقفة جادة للتصدي لهذا الاحتلال ومحاسبته على انتهاكاته المتواصلة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفق حدود 1967.