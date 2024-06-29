حزب الله يدمر "ميركافا" و"نميرا" إسرائيليتين بصواريخ موجهة

دمر حزب الله اللبناني، اليوم، بصواريخ موجهة، دبابة "ميركافا" وآلية "نميرا" إسرائيليتين، في موقع رويسات العلم بتلال كفرشوبا.
ونقلت سكاي نيوز عن الحزب قوله في بيان: "استهدف مقاتلونا دبابة ميركافا وآلية نميرا في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالصواريخ الموجهة، وأصابوهما إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرهما".
وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم إن مقاتلة تابعة له قصفت مبنى في الحولة جنوبي لبنان، كان يتجمع فيه مجموعة من عناصر حزب الله، مضيفًا أنه قصف مبنى آخر يستخدمه حزب الله في الحولة.