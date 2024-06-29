حزب الله يدمر "ميركافا" و"نميرا" إسرائيليتين بصواريخ موجهة

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم إن مقاتلة تابعة له قصفت مبنى في الحولة جنوبي لبنان، كان يتجمع فيه مجموعة من عناصر حزب الله، مضيفًا أنه قصف مبنى آخر يستخدمه حزب الله في الحولة.