"استنفاد الوقت".. استراتيجية "بايدن" لمقاومة ضغوط التنحي

التقويم في صالح "بايدن" في الأيام القادمة؛ إذ سيتحول الاهتمام إلى "ترامب"، الذي من المتوقع أن يسمي نائبًا له قبل أن يجتمع حزبه الأسبوع المقبل في ميلووكي لترشيحه لفترة ثانية، وسيكون "بايدن" بعيدًا نوعًا ما عن الأضواء العامة، مركزًا على الحملة الخلفية للحفاظ على الديمقراطيين القلقين في الصف، وهناك 35 يومًا، بين 18 يوليو عندما أن يكون من المقرر أن يقبل "ترامب" ترشيح حزبه في ميلووكي، و22 أغسطس عندما أن يكون من المقرر أن يقبل "بايدن" ترشيح حزبه في شيكاغو، لكن يبدو أن حملة "بايدن"، التي تعمل مع اللجنة الوطنية الديمقراطية، مستعدة لضغط التقويم أكثر.