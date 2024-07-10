"استنفاد الوقت".. استراتيجية "بايدن" لمقاومة ضغوط التنحي
يبدو أن مقاومة الرئيس جو بايدن للضغوط لإنهاء محاولة إعادة انتخابه هي استراتيجية تهدف إلى استنفاد الوقت، وهي لعبة لترك حزبه بوقت قليل جدًّا للتوصل إلى مرشح آخر؛ ليتراجع معارضوه؛ فكل يوم يتحدى فيه "بايدن" الضغوط للتنحي تصبح احتمالات ولوجستيات استبداله أكثر استحالة وخطورة، وقد يبدأ احتمال أسابيع من الصراع الداخلي الديمقراطي، في حين يرشح الحزب الجمهوري الموحد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وظهرت علامات نجاح جهود "بايدن" في التمسك بموقفه في إعراب بعض القادة الديمقراطيين في الكونغرس أمس عن دعمهم له، وقالت النائبة ديانا ديغيت من كولورادو: "الحاجة الملحة الآن هي أن يتماسك الديمقراطيون، ويركزوا على خطر ترامب وأجندته المتطرفة، وإذا فعلنا ذلك سنفوز"، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".
الحملة الخلفية
التقويم في صالح "بايدن" في الأيام القادمة؛ إذ سيتحول الاهتمام إلى "ترامب"، الذي من المتوقع أن يسمي نائبًا له قبل أن يجتمع حزبه الأسبوع المقبل في ميلووكي لترشيحه لفترة ثانية، وسيكون "بايدن" بعيدًا نوعًا ما عن الأضواء العامة، مركزًا على الحملة الخلفية للحفاظ على الديمقراطيين القلقين في الصف، وهناك 35 يومًا، بين 18 يوليو عندما أن يكون من المقرر أن يقبل "ترامب" ترشيح حزبه في ميلووكي، و22 أغسطس عندما أن يكون من المقرر أن يقبل "بايدن" ترشيح حزبه في شيكاغو، لكن يبدو أن حملة "بايدن"، التي تعمل مع اللجنة الوطنية الديمقراطية، مستعدة لضغط التقويم أكثر.
ويخطط الحزب الديمقراطي لإجراء تصويت افتراضي قبل أسابيع من افتتاح المؤتمر رسميًّا في 19 أغسطس، وهي خطوة يبدو أنها تهدف إلى ترك القليل من الشك أو عدمه حول من سيكون على رأس التذكرة الديمقراطية في نوفمبر، ولا شيء من هذا ملزم؛ فالحزب يضع القواعد، والحزب يمكنه تغيير القواعد، و"بايدن" بالرغم من حديثه هذا الأسبوع عن البقاء في السباق قد يغير رأيه، خاصة إذا هزت جولة أخرى من استطلاعات الرأي المحبطة، أو أداء آخر مثل الذي قدمه في مناظرته مع "ترامب"، ثقة الحزب، وشجعت المزيد من الانشقاقات الديمقراطية.
ولا يوجد دليل لما يجب أن يفعله الحزب الديمقراطي لاستبدال المرشح المفترض بعد انتهاء موسم الانتخابات التمهيدية: كيفية فحص واختبار البدائل المحتملة دون الاستفادة من تحمُّل المرشحين لفحص الناخبين وتدريب المرشحين، الذي يأتي مع الانتخابات التمهيدية، والأفكار المطروحة تتطلب نوعًا من الإجماع في الحزب، يصبح أكثر صعوبة مع التقويم المضغوط الذي يظهر.
التغيير المتأخر
ومن المحتمل أن يفيد التغيير المتأخر في رأس التذكرة ديمقراطيًّا واحدًا تم ذكره كخليفة محتمل: نائبة الرئيس "بايدن"، كامالا هاريس؛ فلديها الشهرة والتمويل والدعم المؤسسي للدخول بسهولة أكبر من أي من الخلفاء المحتملين الآخرين. ومع ذلك، بينما يتجول الديمقراطيون في عالم من الخيارات السيئة، يجادل البعض بأن تعيين "هاريس" ليس خيارًا مثاليًّا بأي حال، وسيؤدي ذلك إلى إيقاف نوع العملية التنافسية التي قد تسمح للحزب بفحص مرشح؛ وبالتالي تقليل احتمال الصراع داخل الحزب، وظهور زعماء الحزب الذين يختارون مرشحًا.
ووضع الديمقراطيون في البداية خططًا لإجراء التصويت المبكر؛ لأن قانون أوهايو يتطلب إضفاء الطابع الرسمي على مرشحي الحزب بحلول 7 أغسطس، وإلا سيفقدون مكانهم في بطاقة الاقتراع في الولاية. ومنذ ذلك الحين أقر مسؤولو أوهايو إجراء مؤقتًا لتأجيل الموعد النهائي لاستيعاب توقيت المؤتمر الديمقراطي هذا العام، لكن اللجنة الوطنية الديمقراطية، التي تخضع بشكل كامل لسيطرة "بايدن"، تقول إنها ستلتزم بخططها لإجراء تصويت مبكر؛ للحماية من أي مناورات من قِبل الجمهوريين في أوهايو لإبقاء المرشح الرئاسي الديمقراطي خارج بطاقة اقتراع نوفمبر.
ولكن هذا يترك وقتًا أقل للحزب للبحث عن بديل في حال تنحى "بايدن". إنه موضوع تخمين بين الديمقراطيين حول ما إذا كان استنفاد الوقت استراتيجية كبرى من قِبل "بايدن" ومساعديه، الذين تجدر الإشارة إلى أنهم كانوا حول السياسة الديمقراطية لفترة طويلة بما يكفي ليكون لديهم تقدير شامل لقواعد المؤتمر وتعقيداتها.